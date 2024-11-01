الجمعة ٠١ نوفمبر ٢٠٢٤
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القيادي في حماس سامي ابو زهري: نحن معنيون بوقف المجازر والمحارق ضد شعبنا

الجمعة ٠١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٣٠ بتوقيت غرينتش

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