الجمعة ٠١ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٥:٤٤ GMT
فارسی
البث المباشر

القيادي في حماس سامي ابو زهري:معنيون بوقف المجازر في غزة لذلك نتعاطى بايجابية للتوصل لاتفاق

الجمعة ٠١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٣١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :