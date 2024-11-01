9 شهداء وعشرات الإصابات بغارات للاحتلال على غزة وبيت لاهيا

العالم - فلسطين

وأفادت مصادر ميدانية باستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف طائرات الاحتلال مجموعة من المدنيين في محيط سوق فراس بمدينة غزة، كما استشهد 5 مدنيين وأصيب آخرون في قصف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين في منطقة مشروع بيت لاهيا شمال القطاع.

وفي جنوب القطاع، أصيب عدد من الفلسطينيين في قصف للاحتلال استهدف تجمعا لهم بالقرب من مسجد حمزة في منطقة خربة العدس شمال رفح.

وفي وسط القطاع، قصفت طائرات الاحتلال أرضا زراعية شمال شرق مخيم النصيرات، بالتزامن مع تواصل القصف المدفعي على أطراف المخيم.

وأصيب عدد من الفلسطينيين عقب استهدافهم من طائرات الاحتلال المسيّرة قرب مدخل مخيمي البريج والنصيرات.

وفي حصيلة جديدة، أفاد مستشفى العودة في النصيرات، بوصول جثامين 26 شهيدا وعشرات الإصابات جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة منذ صباح اليوم.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 43,259 مواطنين، وإصابة 101,827 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وسط تدهور الوضع الإنساني في القطاع المحاصر.