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وزارة الصحة اللبنانية: ارتفاع عدد الشهداء الى 2897 والمصابين الى 13150 منذ بدء العدوان على البلاد

الجمعة ٠١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٥٨ بتوقيت غرينتش

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