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المقاومة الاسلامية في العراق: استهدف مجاهدونا بصلية صاروخية نوعية تجمعا لقوات الاحتلال جنوبي بلدة الخيام

الجمعة ٠١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٠٢ بتوقيت غرينتش

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