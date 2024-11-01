بالفيديو.. ماذا قال اللبنانيون بعد استهداف الضاحية الجنوبية؟

العالم - مراسلون

جالت كاميرا العالم في انحاء الضاحية الجنوبية التي استهدفها العدو الصهيوني بغارات عنيفة، وهي من اقوى الغارات الاسرائيلية.

14 غارة هي الاعنف استهدف بها العدو الاسرائيلي العديد من المجمعات السكنية وسويت ارضا بشكل كامل، وهي الليلة الاعنف التي شهدتها الضاحية الجنوبية.

هذه الاستهدافات العدوانية ما هي الا محاولة فاشلة لزعزعة العلاقة المتينة بين المقاومة واهلها.هنا يحاول العدو الصهيوني سلب احلام وامال العديد من الاهالي الذين يسكنون هذه الابنية من خلال هذه الاستهدافات العدوانية ولكن هذه المحاولات مع اهل المقاومة والحضن الدافي لهذه البيئة المقاومة لن ينال الكيان الاسرائيلي منها ولن ينجح.

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