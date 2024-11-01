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حماس تنعى اثنين من قادتها بعد اغتيالهما بغارة إسرائيلية

حماس تنعى اثنين من قادتها بعد اغتيالهما بغارة إسرائيلية
الجمعة ٠١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٥٩ بتوقيت غرينتش

نعت حركة حماس، مساء الجمعة، اثنين من قادتها بعد اغتيالهما بغارة إسرائيلية في قطاع غزة، وفق ما أعلنت عنه الحركة عبر موقعها الإلكتروني.

العالم - فلسطين

ونعت الحركة عضو مكتب العلاقات الوطنية وعضو لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة عز الدين كساب وعضو لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة أيمن عايش.

وقالت الحركة إنه جرى اغتيال القياديين بغارة إسرائيلية "استهدفت سيارتهما المدنية في محافظة خانيونس، أثناء قيامهما بواجبهما الوطني في متابعة العلاقات مع القوى الوطنية والإسلامية، للتخفيف من معاناة شعبنا الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة، بسبب العدوان الصهيوني المتواصل وحرب الإبادة والتجويع التي تنفذها حكومة المجرم نتنياهو، المدعومة من الولايات المتحدة الأميركية وبعض الدول الغربية".

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