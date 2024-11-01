الجمعة ٠١ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٧:٣٢ GMT
فارسی
البث المباشر

شهداء وجرحى بقصف الاحتلال منزلا يقطنه أكثر من 40 شخصا شمال قطاع غزة

الجمعة ٠١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:١١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :