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3 شهداء بينهم طفلان ومصابون في قصف الاحتلال منزلا شمالي مخيم النصيرات

الجمعة ٠١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٥٠ بتوقيت غرينتش

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