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غارات إسرائيلية على بلدات الشهابية والطبري وكونين جنوبي لبنان

الجمعة ٠١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:١٢ بتوقيت غرينتش

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