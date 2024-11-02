حزب الله يستهدف تجمعاً للاحتلال جنوبي الخيام بصواريخ نوعية

العالم - لبنان

يواصل حزب الله عملياتها ضد الاحتلال الإسرائيلي، بحيث استهدفت مستوطنة "كريات شمونة" بمسيّرتين انقضاضيتين، أصابتا أهدافهما بدقة، وذلك عند الساعة الـ10:14 من مساء الجمعة (بتوقيت بيروت والقدس الشريف).

وبمسيّرة انقضاضية ثالثة، استهدفت المقاومة، عند الـ10:00 مساءً، مستوطنة "كفر جلعادي"، ومصيباً أهدافه بدقة أيضاً.‏

وقبل ذلك، عند الـ6:00 مساءً، استهدف حزب الله تجمعاً لقوات الاحتلال، جنوبي بلدة الخيام، بصلية صاروخية نوعية.

تُضاف هذه العمليات إلى قصف حزب الله مستوطنتي "معالوت ترشيحا" و"كرميئيل"، بصليتين صاروخيتين، في عمليتين متزامنتين عند الـ1:45 من الظهر.

وأسفر سقوط الصواريخ قرب "كرميئيل" عن وقوع 9 إصابات، إحداها خطرة، بحسب ما اعترفت به "القناة الـ13" الإسرائيلية.

وعند الـ6:00 صباحاً، استهدف "كريات شمونة" بصلية صاروخية أيضاً، بعدما قصف تجمعاً للقوات الإسرائيلي في حي المسلخ، جنوبي الخيام، بصلية كبيرة من الصواريخ، عند الـ4:30 فجراً.

بدوره، نشر الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية في لبنان فاصلاً بعنوان "لن تبقى لكم دبابات".

ونشر أيضاً مشاهد عن استهداف تحشدات "جيش" الاحتلال في محيط مستوطنتي "يفتاح" و"أفيفيم" ومنطقة الكواخ، شمالي فلسطين المحتلة.