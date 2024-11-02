لبنان.. 52 شهيداً في غارات الاحتلال على بعلبك-الهرمل

العالم - لبنان

يستمر الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب المجازر جراء قصفه العنيف على لبنان، لا سيما في منطقة البقاع.

وفي حصيلة محدّثة لغارات الاحتلال على بعلبك الهرمل اليوم بلغ عدد الشهداء 52 بالإضافة إلى 72 جريحاً.



وجاء في بيان مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، إن "غارات العدو الإسرائيلي على مدن وبلدات بعلبك الهرمل أدت في حصيلة محدثة إلى أكثر من ٥٠ شهيد".

وتوزعت الإصابات: في بلدة "أمهز" إثنا عشر شهيد وسبعة جرحى، وفي "حربتا"، ستة شهداء وأربعة جرحى، وسجّلت "يونين" تسعة شهداء وجريح، وفي "بدنايل" ثمانية شهداء وسبعة جرحى، أيضاً "نحلة" بلغت الإحصائية أربعة شهداء وسبعة جرحى.

بالإضافة إلى شهيدان في "الشراونة"، وفي "طاريا" شهيد و سبعة جرحى، وفي "العلاق" أربعة شهداء وجريحان، و"ايعات" أربعة شهداء، وفي اللبوة جريح، وستة جرحى في "الخضر"، كما في السعيدة شهيدين و ثلاثة جرحى، وسجّلت راس العين ستة جرحى، وحوش النبي واحد وعشرين جريح.