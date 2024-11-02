عشرات الشهداء والجرحى بقصف منزل في تل الزعتر شمال غزة

العالم - فلسطین

وأفاد المركز الفلسطيني للاعلام نقلا عن مصادر محلية بأن الاحتلال قصف منزلاً مكونًا من عدة طوابق لعائلة “شلايل” في شارع صالة أبو خاطر بمنطقة تل الزعتر، ووجود عدد كبير من الجرحى والمفقودين العالقين تحت الأنقاض.

وذكرت مصادر عائلية أن أكثر من 40 شخصا كانوا داخل المنزل المستهدف، بينهم عدد من النازحين.

وحسب المصادر فإن القصف أسفر عن عدد كبير من الشهداء والجرحى، ولا توجد طواقم دفاع مدني أو خدمات طبية للتعامل مع الحدث.

وعرف من بين الشهداء: مريم شلايل، وأشرف شلايل، وصابرين شلايل وأولادها الخمسة، ومحمود شلايل وزوجته وأولاده السبعة، وأبو رامز سلامة وأحفاده وزوجة ابنه، وأحمد سلامة، وحمدي رامز سلامة، وحلا رامز سلامة، وتمارا رامز سلامة، ومحمد رامز سلامة، والطفلة ميس محمود شلايل، ولندا أسامة شلايل، وسيدة حامل، ودعاء أسامة شلايل، وجميعهم تحت الركام.

من جانبه، قال المكتب الإعلامي الحكومي إن جيش الاحتلال ارتكب الجمعة، مذبحتين وحشيتين بقصف عمارات سكنية لعائلتي شلايل والغندور شمال قطاع غزة، تواجد فيها أكثر من 170 مدنياً، مبينا أنه راح ضحية المجزرتين 84 شهيداً؛ بينهم أكثر من 50 طفلاً، وعشرات المفقودين والمصابين.

ولليوم الـ 28 على التوالي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الواسع على شمال قطاع غزة، في ظل إخراج منظومة الصحة والدفاع المدني ومقومات الحياة كافة عن الخدمة.

وعلى مدار الأيام الماضية ارتكب الاحتلال مجازر متتالية في شمال القطاع، بقصف منازل مأهولة بعشرات المواطنين، خلّفت شهداء أكثر من 1200 شهيد، ومئات الجرحى والمفقودين.