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إعلام الاحتلال: تفعيل منظومة "مقلاع داود" لاعتراض صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه منطقة تل أبيب

السبت ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٣٦ بتوقيت غرينتش

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