السبت ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٤
٠١:٤٠ GMT
فارسی
البث المباشر

إعلام الاحتلال: نقل 5 جرحى إلى المستشفى جراء سقوط صاروخ على بلدة الطيرة

السبت ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٢٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :