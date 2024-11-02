البنتاغون يعلن نشر قدرات عسكرية جديدة بالشرق الأوسط 'دفاعا عن إسرائيل'

العالم - الأميرکيتان

وأورد البيان أن وزير الحرب الأميركي “يواصل القول بوضوح إنه إذا استغلت إيران أو شركاؤها أو المجموعات التابعة لها هذه اللحظة لاستهداف الأفراد أو المصالح الأميركية في المنطقة، فإن الولايات المتحدة ستتخذ كل الإجراءات اللازمة للدفاع عن شعبنا”.

وتشمل هذه القدرات العسكرية الجديدة وسائل دفاع ضد الصواريخ البالستية وطائرات مقاتلة وقاذفات قنابل بي-52 وأنواع أخرى من الطائرات العسكرية.

ونفذ جيش الاحتلال عدواناً على ايران في 26 تشرين الأول/أكتوبر أهدافا عسكرية في إيران ردا على هجوم صاروخي إيراني استهدف الكيان الإسرائيلي في الأول من الشهر نفسه.