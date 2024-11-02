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الحرس الثوري ينفذ مناورة عملياتية ضد الارهابيين جنوب شرق إيران

الحرس الثوري ينفذ مناورة عملياتية ضد الارهابيين جنوب شرق إيران
السبت ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٢٦ بتوقيت غرينتش

نفذت القوات البرية لحرس الثورة الاسلامية مناورة "شهداء الامن" العملياتية ضد الارهابيين في منطقة جنوب شرق البلاد والتي كانت قد انطلقت يوم السبت الماضي.

العالم - ايران

واشار قائد القوات البرية لحرس الثورة الإسلامية العميد محمد باكبور، إلى مناورة "شهداء الأمن" الجارية في جنوب شرق البلاد وقال: بعد الحادث الإرهابي الذي وقع يوم السبت (26 تشرين الاول/اكتوبر) واستشهاد عدد من كوادر قوى الامن الداخلي، انطلقت المناورة العملياتية لمقر "القدس" التابع للقوات البرية للحرس الثوري منذ ذلك اليوم، والذي كان من المقرر إجراؤها يوم السبت القادم (9 تشرين الثاني/نوفمبر)، بملاحقة ورصد وتدمير جزء من الخلية الارهابية وما زالت مستمرة حتى الآن.

واضاف قائد القوات البرية للحرس الثوري: هذه المناورة تجري في بيئة عملياتية حقيقية وستستمر حتى الوصول إلى الأهداف المرسومة، ولم يتم لغاية الان تحديد موعد لانتهائها.

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