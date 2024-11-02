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انفجارات ضخمة في مدينة "تل ابيب" اثناء محاولة القبة الحديدية التصدي لصواريخ اطلقت من لبنان

السبت ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٤٦ بتوقيت غرينتش

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