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طائرات الاحتلال تشن غارات على انحاء متفرقة من مخيم النصيرات وسط القطاع

السبت ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٠٥ بتوقيت غرينتش

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