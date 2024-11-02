القوة الصاروخية للمقاومة في لبنان لازالت ضاربة بعد مزاعم الاحتلال بتقويضها + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي اتصال مباشر أوضح الزميل حسين عزالدين أن ما يربك الاحتلال الإسرائيلي وما يدفعه ليكون في موقع المتراجع والمربك هي الصواريخ النوعية التي تطلقها المقاومة الإسلامية باتجاه وسط الكيان الإسرائيلي، وأيضا الحديث عن سقوط عدد كبير من الإصابات في هذا الكيان، بعدما زعم الاحتلال بأنه قوض من فعالية وجهوزية القوة الصاروخية للمقاومة في لبنان.

وقال إن الاحتلال تكبد خسائر على طول الحافة اللبنانية في المحاور التي تشهد اشتباكات حيث تحاول قواته التقدم، حيث أكدت المقاومة على أنها قادرة على الإمساك بزمام الميدان وتكتيكها العسكري، مضيفا أن الاحتلال الإسرائيلي حاول لمرات عدة إن يتقدم باتجاه جنوب وشرق بلدة الخيام لكنه فشل، بل وتكبد خسائر كبيرة بالأرواح والمعدات والآليات العسكرية.

وأكد أن بعض المعلومات تقول بسقوط أكثر من 10 قتلى خلال 24 ساعة بالاضافة إلى عشرات الجرحى من قوات الاحتلال على هذا المحور من خلال الكمائن المتقدمة وأيضا الاشتباكات القريبة من نقطة صفر والصليات الصاروخية التي تستهدف تجمعات انطلاق جيش الاحتلال باتجاه البلدات الجنوبية.

وقال: هذا بالإضافة طبعا إلى العمليات التي تشنها المقاومة وتؤكد من خلالها جهوزية قوتها الصاروخية والتي تطاول حيفا وكرمائيل وكريات شمونه والعديد من هذه المستعمرات.

وشدد على أن الاعتداد الإسرائيلية من جانب آخر كانت تعكس حجم هذا الهلع والإرباك الإسرائيلي، حيث بدأ بالأمس باستهداف الأماكن والمقامات الدينية والمجمعات الثقافية، إذ شن غارة كبيرة ألقت خلالها الطائرات الحربية خمسة صواريخ على مجمع الإمام الحسين عليه السلام في مدينة صور فسوته بالأرض، سقط جراءه عدد من الشهداء الجرحى من المدنيين.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..