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غارة جوية اسرائيلية تستهدف بلدة وادي السلقا جنوب شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة

السبت ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٤٩ بتوقيت غرينتش

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