السبت ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٦:٠٠ GMT
فارسی
البث المباشر

اعلام الاحتلال: دوي انفجارات في عكا ونهاريا وخليج حيفا وبلدات عدة في الجليل

السبت ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٤٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :