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اعلام الاحتلال: اطلاق 10 صواريخ من لبنان باتجاه خليج حيفا والجليل

السبت ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٤٣ بتوقيت غرينتش

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