السبت ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٦:١٧ GMT
فارسی
البث المباشر

قصف مدفعي اسرائيلي يستهدف المناطق الغربية لمخيم الشاطئ غربي مدينة غزة

السبت ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٥٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :