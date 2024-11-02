إصابة قائد المنطقة الشمالية بجيش الاحتلال جنوب لبنان

العالم- فلسطين المحتلة

وأوضح البيان، أنه خلال دورية عملياتية في جنوب لبنان، مساء اليوم الجمعة، انقلبت إحدى مركبات الدورية، وكان فيها قائد المنطقة الشمالية اللواء أوري غوردين، وقائد المنطقة الوسطى اللواء آفي بيلوت، وأصيب على إثرها غوردين بجروح طفيفة ونقل إلى المستشفى لإجراء الفحوصات.



وكان قد مر شهر أكتوبر المنقضي ثقيلا على الاحتلال، بعد أن سجل حصيلة غير مسبوقة في أعداد الخسائر والقتلى جراء تصاعد عمليات المقاومة اللبنانية والفلسطينية على حد سواء.



وسجل الاحتلال 88 قتيلا في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي عقب جملة من العمليات المتنوعة على جبهتي غزة ولبنان، شملت إطلاق صواريخ، ومسيرات هجومية، وعمليات وكمائن مميتة لقوات الاحتلال.

ووقع أكثر من ثلث القتلى في العمليات البرية لجيش الاحتلال جنوب لبنان، لكن القتال في هذا الشهر أوقع خسائر فادحة أيضًا في غزة، رغم مرور عام على بدء الحرب، حيث قتل هناك 19 جنديًا، فيما قتل 11 آخرون بينهم عناصر في شرطة الاحتلال على إثر عمليات في الداخل.



وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت، إن 6 جنود قتلوا بسبب ضربات من طائرات بدون طيار، إضافة إلى 13 مدنيًا سقطوا بسبب الصواريخ أو الشظايا في الشمال.



وقالت الصحيفة، إن 37 جنديا وضابطا قتلوا في لبنان وعلى الحدود الشمالية منذ بدء دخول "قوات الجيش الإسرائيلي" بريًا إلى جنوب لبنان، منذ الـ23 من أيلول/ سبتمبر الماضي.



وحتى بعد عام من بدء العمليات في غزة، لا تزال المعارك في القطاع تفرض تكلفة دموية ثقيلة، حيث قُتل 19 جنديًا خلال أكتوبر، بالإضافة إلى جندي آخر قُتل في حادث عملياتي بالقرب من الحدود.