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5 شهداء وعدد من المصابين في قصف اسرائيلي على منزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

السبت ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٠٠ بتوقيت غرينتش

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