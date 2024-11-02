السبت ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٦:٣٠ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر لبنانية: صليات صاروخية متتالية اطلقت من لبنان باتجاه "الكريوت" شمال حيفا و"ايليت هشاخر" قرب صفد

السبت ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:١٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :