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غارات اسرائيلية على بلدة عنقون في قضاء صيدا وعلى مدينة بنت جبيل

السبت ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٢٠ بتوقيت غرينتش

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