السبت ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٧:٣٢ GMT
فارسی
البث المباشر

صفارات الانذار تدوي في حيفا خشية تسلل طائرات مسيرة

السبت ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٢٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :