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في اطار التحدي الذي وجهه لعدد من مستوطنات الشمال حزب الله يعلن قصف مستوطنة شاعل بصلية صاروخية

السبت ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٢٨ بتوقيت غرينتش

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