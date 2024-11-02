السبت ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٧:٣٢ GMT
فارسی
البث المباشر

حزب الله: قصف مجاهدونا مستوطنة "يسود هامعلاه" بصلية صاروخية

السبت ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٤٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :