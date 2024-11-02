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صفارات الانذار تدوي غربي الناصرة وفي الجولان المحتل خشية تسلل مسيرات

السبت ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٤١ بتوقيت غرينتش

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