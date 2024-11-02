السبت ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٧:٣٢ GMT
فارسی
البث المباشر

حزب الله في اطار التحدي الذي وجهته المقاومة لعدد من مستوطنات الشمال قصف مجاهدونا مستوطنات يسود هامعلاه وشاعل ودلتون

السبت ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٤٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :