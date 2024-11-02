ماذا يحدث في النصيرات؟ قصف عشوائي واستغاثات دون استجابة!

العالم _ مراسلون

وقال مراسل قناة العالم في دير البلح إن الهجوم الواسع، الذي بدأ منذ أكثر من 24 ساعة، يشمل تقدماً محدوداً للآليات الإسرائيلية باتجاه شمال مخيم النصيرات، خاصة منطقة المخيم الجديد.

وأشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قام باستهداف مفاجئ لعدد من المنازل في منطقة المخيم الجديد، ما أدى إلى سقوطها فوق رؤوس سكانها، مما أعاق الطواقم الطبية والدفاع المدني عن انتشال جثامين الشهداء.

ولفت إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي جدد قصفه للمناطق المستهدفة، ما أدى إلى استشهاد عدد آخر من المواطنين الفلسطينيين.

وذكر مراسل قناة العالم أن حصيلة الشهداء في مخيم النصيرات تجاوزت الـ 40 فلسطينياً، مع استمرار عجز الطواقم الطبية عن تلبية نداءات الاستغاثة في المخيم الجديد.

وأكد أن القصف المدفعي الإسرائيلي ازداد على المناطق الغربية والشرقية من مخيم النصيرات، مما جعلها مناطق شديدة الخطورة مع تزايد تقدم قوات الاحتلال الإسرائيلي وآلياته في هذه المنطقة.

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