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جيش الاحتلال: تسلل 4 مسيرات ورصد عدة انفجارات في عدد من الاماكن

السبت ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٠٠ بتوقيت غرينتش

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