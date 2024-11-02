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مصادر الاحتلال: مسيرة لحزب الله استهدفت مصنعا شمال "نهاريا" ومسيرة ثانية استهدفت موقعا في مرج ابن عامر

السبت ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:١٢ بتوقيت غرينتش

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