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مصادر الاحتلال: سقوط مسيرة في منطقة "هعيمك يزراعيل" في الجليل

السبت ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:١٣ بتوقيت غرينتش

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