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قائد الثورة الاسلامية يستقبل حشدا من الطلبة بمناسبة اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار

السبت ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:١٤ بتوقيت غرينتش

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