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مصادر لبنانية: غارات معادية على قرى حاريص وعيتا الجبل وصديقين ودير عامص

السبت ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:١٧ بتوقيت غرينتش

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