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مصادر الاحتلال: صباح عاصف لحزب الله في اتجاه المستوطنات الشمالية

السبت ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٢٧ بتوقيت غرينتش

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