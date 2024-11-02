نشطاء يفضحون حركة السفن الإسرائيلية في الموانئ التركية

العالم _ مراسلون

تحت شعار "هل أنتم جادون؟"، نظم شباب الأناضول ومنظمات أوبن رفح، ومافي مرمرة، وسفينة الوجدان تظاهرة غاضبة أمام ميناء افجيلار في إسطنبول.

الاحتجاج جاء للمطالبة بوقف كل أشكال التجارة مع الاحتلال الإسرائيلي، رافعين أصواتهم ضد تطبيع العلاقات الاقتصادية.

وقال محمد هاكان ، أحد المحتجين، لقناة العالم: "جئنا لنطالب الجهات التركية الرسمية باتخاذ موقف صارم بشأن التعامل الاقتصادي مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، إذ أن هذا التعامل يدعم حصول الكيان على السلاح وقتل أهلنا في قطاع غزة، لذا يجب قطع العلاقات الاقتصادية مع هذا الكيان.

يطالب المتظاهرون الحكومة التركية بقطع التجارة نهائياً مع الاحتلال .ويقولون إن شركة الشحن الاسرائيلية ZIM تستمر في أنشطتها عبر الموانئ التركية، وهو ماوثقه نشطاء لأحد السفن التي كانت تحمل شعار الشركة في ميناء حيدر باشا في إسطنبول متجهة الى حيفا في الأراضي المحتلة.

وقال فيدات أوغلو، أحد المتظاهرين الآخرين، لقناة العالم: "نحن هنا لدعم أهلنا في غزة ضد حرب الإبادة المستمرة، ونطالب الحكومة التركية والشركات بوقف التعامل الاقتصادي مع الاحتلال الصهيوني."

ويعتبر النشطاء ان استمرار نشاط شركة ZIM "زيم" الإسرائيلية في تركيا يعكس علاقات تجارية غير معلنة، وفقاً للمتظاهرين.

ويؤكد المحتجون أن هذه التعاملات تشكل خرقاً لمطالب الشارع التركي الذي يرفض كل أشكال التعاون مع الاحتلال.

تقول تركيا إنها أوقفت التجارة مع الاحتلال الإسرائيلي، ويقول النشطاء إن التجارة لا زالت مستمرة وإن سفنا لازالت تبحر من تركيا باتجاه الاحتلال. وما بين الروايتين، يواصل الشارع التركي الضغط من أجل وقف كافة أشكال التعاون مع الاحتلال.