السبت ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٨:٠٢ GMT
فارسی
البث المباشر

اعلام الاحتلال: اكثر من نصف ساعة من التحليق مسيرات حزب الله تحرج منظومات الدفاع الجوية وتحلق وتخترق الاجواء وتصيب اهدافها

السبت ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٤٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :