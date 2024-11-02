اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال في جنين

العالم-فلسطين

ففي جنين، اندلعت إشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة جبع جنوب المدينة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وجابت عدداً من شوارعها وسط إطلاق الرصاص، ما أدى لاندلاع مواجهات، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.

وفي الخليل اندلعت مواجهات عنيفة بين قوات الاحتلال والشباب الثائر في مدينة يطا جنوب المحافظة. وطالت الاقتحامات جنوب مدينة الخليل، مناطق جبل التكروري ، جبل أبو رمان ، الحاووز الأول ، الحاووز الثاني، دوار التحرير.

كذلك اقتحمت قوات الاحتلال بلدة السموع جنوب الخليل، ومخيم العروب شمالا وبني نعيم شرقاً ودهمت عددًا من منازل المواطنين. وفي قلقيلية اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عزون وشارع جلجولية وبلدة إماتين.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت على المواطنين في شارع جلجولية بمدينة قلقيلية، بينما أطلقت قنابل إنارة خلال اقتحام بلدة عزون.

وتمكن الشباب الثائر من استهداف قوات الاحتلال بعبوات متفجرة محلية الصنع خلال اقتحام بلدة عزون.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب مهند عطا خلال اقتحام مدينة قلقيلية، وصادرت مركبة الأسير معتز بري خلال اقتحام بلدة إماتين.

واقتحمت قوات الاحتلال الليلة الماضية، اقتحامها لبلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وتمركزت في محيط البوابة على الشارع الرئيس، وأغلقت المنطقة بشكلٍ كامل ومنعت مرور المركبات وتنقل المواطنين، وأطلقت قنابل الغاز السام والصوت تجاه المنازل والمركبات.