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قائد الثورة الاسلامية: في اطار مقارعة الاستكبار نقوم بكل ما يجب القيام به لاعداد الشعب سواء على المستوى العسكري أو التسليح أو السياسي

السبت ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٠٩ بتوقيت غرينتش

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