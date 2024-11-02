السبت ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٩:٠٣ GMT
فارسی
البث المباشر

قائد الثورة الاسلامية:ان التحرك العام للشعب ومسؤولي البلاد باتجاه مقارعة الاستكبار العالمي وجهاز الاجرام المتسلط على النظام العالمي اليوم لن يفشل

السبت ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:١٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :