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قائد الثورة الاسلامية:المسالة هي خطوة منطقية والمواجهة مطابقة للاخلاق والشرع والقوانين الدولية والشعب والمسؤولون لن يترددوا بهذا الشان

السبت ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:١٨ بتوقيت غرينتش

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