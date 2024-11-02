شاهد.. المقاومة اللبنانية تستهدف قاعدة غليلوت ومستوطنات الشمال

العالم _ لبنان

في الوقت الذي يستمر فيه العدوان الإسرائيلي على لبنان، تواصل المقاومة الإسلامية في لبنان الرد باستهداف المستوطنات والمواقع العسكرية بصليات صاروخية محققة اصابات مباشرة.

حزب الله قصف قاعدة غليلوت التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200 في ‏ضواحي تل أبيب بصلية صاروخية ‏نوعية‏.

كما استهدفت المقاومة تجمعاً لقوّات الاحتلال في حي المسلخ جنوبي بلدة الخيام بِصلية صاروخية كبيرة، اضافة إلى قصفها مستوطنات شاعل وكرمئيل ومعالوت ترشيحا في اطار التحذير الذي وجهته لمستوطنات الشمال.

كما استهدفت المقاومة ‏الكريوت شمال مدينة حيفا ومخازن يركا شرق مدينة عكا بصلية صاروخية كبيرة. وهاجمت مستوطنة كفار غلعادي بمسيرة انقضاضية وأصابت هدفها بدقة، تزامنا مع اصابة مسيرتين انقضاضيتين أهدافها بدقة في مستوطنة كريات شمونة.

وفيما دوت صفارات الإنذار في حيفا ونهاريا ومحيطهما وأيضا في المنطقة الصناعية جنوبي عكا خشية تسلل طائرات مسيّرة، أكدت وسائل اعلام اسرائيلي رصد اطلاق صواريخ من لبنان، مدعية اعتراض بعضها.

ياتي هذا فيما، أعلنت هيئة الاسعاف الاسرائيلي إصابة 19 اسرائيليا جراء استهداف صاروخ اطلق من لبنان بشكل مباشر مبنى في بلدة الطيرة، الواقعة شرق يافا وسط فلسطين المحتلة.

من جهته، أقر جيش الاحتلال الاسرائيلي باطلاق رشقات صاروخية من لبنان، ودوي صفارات الانذار في عدد من المناطق وسط فلسطين المحتلة.

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