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المقاومة الاسلامية في العراق:تمت مهاجمة اربعة اهداف حيوية في ام الرشراش "ايلات" المحتلة بواسطة عدد من المسيرات

السبت ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٠٢ بتوقيت غرينتش

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