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المتحدث باسم حرس الثورة الاسلامية العميد نائيني: الرد على اي عدوان صهيوني جديد على ايران سيكون حتميا وحاسما وخارجا عن ادراك العدو

السبت ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:١٣ بتوقيت غرينتش

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