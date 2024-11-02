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حركة الجهاد الاسلامي: في مقدمة شروطنا الوقف الشامل لاطلاق النار والانسحاب الكامل من القطاع وخاصة من محوري نتساريم وصلاح الدين ومعبر رفح

السبت ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٣١ بتوقيت غرينتش

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